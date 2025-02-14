Також Кабінет міністрів змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Зазначається, що рішенням Кабміну передбачено включити до держреєстру "Оберіг" відомості про наявність у людини інвалідності через інформаційний обмін за запитом у Резерв+. Надалі ці відомості будуть відображатися у військово-обліковому документі в електронній формі. Крім того, Кабмін встановив заборону на направлення людей з інвалідністю на ВЛК для проходження медогляду.

Також повідомляється, що Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо.

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Нещодавно в Україні запровадили спеціальні контракти для людей віком від 18 до 24 років. Вони передбачають низку пільг, а також одноразову виплату в розмірі 1 мільйон гривень. За даними Міноборони, наразі вже є "позитивна динаміка" за кількістю охочих підписати цей контракт.

Тим часом президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує термін для проходження повторного медогляду обмежено придатними громадянами до 5 червня 2025 року. Попередній термін проходження обстеження для обмежено придатних сплив 4 лютого.

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