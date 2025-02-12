Раніше був встановлений строк до 4 лютого 2025 року.

Верховна Рада продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла одразу в цілому законопроєкт №12457 - щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25", - написав він.

Він повідомив, що законопроєкт в цілому підтримали 313 депутатів.

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"Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 року)", - прокоментував він.

Проходження ВЛК для обмежено придатних - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що Верховна рада розгляне законопроєкт про продовження ще на три місяці строків проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних. За його словами, дуже значна кількість людей відповідної категорії не встигли пройти ВЛК.

Тому було ухвалено рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту щодо продовження терміну. Пропонувалось, до 5 травня ц.р., інформував Веніславський.