Українців закликають залишатися вдома.

У ніч із 23 на 24 квітня по всій Україні діятиме комендантська година.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він закликав українців підтримати захисників країни та залишатися вдома задля безпеки.

З 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області закриті для пересування громадян.

В центральній частині країни та західних областях комендантська година почнеться трохи пізніше.

Так, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області закриті для пересування з 23:00 до 05:00.

Починаючи з 5:00 українці зможуть завітати до храмів своїх міст. Відзначається, що охочі мають змогу долучитися до богослужінь онлайн.

Раніше правоохоронці закликали вірян бути пильними на Великдень, адже ворог може влаштувати провокації.