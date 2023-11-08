Охорона ресторану на бійку не відреагувала, тому довелося викликати поліцію, але вони також не надто серйозно поставилися до справи.

У Вінницькому ресторані "Арталь" стався конфлікт між двома компаніями гостей через прослуховування російського шансону, який переріс у бійку.

В одній з копваній був військовий ЗСУ, а в іншій - працівники СБУ, повідомляє Вінницьке видання "20 хвилин".

4 листопада в ресторані "Арталь" проходило два святкування: в одному залі військовий разом з рідними, друзями і дітьми відзначав день народження, а в VIP-залі святкував співробітник СБУ.

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О 22:00 з VIP-залу почав лунати російський шансон, а саме пісні Михайла Круга "Приходьте в мій дім". Гості з боку військового зробили зауваження іншим відвідувачам, проте ніякої реакції не послідувало. Також проігнорувала запит і адміністрація ресторану. Пізніше виявилося, що інша компанія дружить з власниками закладу.

"Я відкрила двері і зробила зауваження, що зараз не той час, щоб слухати таку музику. Вони не відреагували. Я пішла на бар, запитала дівчат, чому вони ніяк не реагують, що в їхньому закладі звучить російський шансон - вони тільки посміялися. Після цього вийшли з цієї компанії чоловіки, і почалася бійка", - розповіла очевидця.

Охорона ресторану на бійку не відреагувала, тому довелося викликати поліцію, але вони також не надто серйозно поставилися до справи.

"Потім змушені були викликати швидку, оскільки були постраждалі: трьох чоловіків з нашої компанії доставили в лікарню. Образливе в цій ситуації, що ніхто не хотів вибачитися, а навпаки почали бійку, а б'ються ті чоловіки добре", - заявила гостя.

Серед постраждалих є і військовий, який повернувся з передової, а також четвертий потерпілий - львів'янин Руслан Сивак, який отримав струс мозку. За словами очевидців, він вмикав шансон і був ініціатором бійки. Його син Дмитро Сивак служить в Департаменті військової контррозвідки СБУ і він святкував свій день народження. У компанії було ще два працівники контррозвідки, проте їх особи поки не встановлені.

Представник поліцейського главку Заріна Маєвська повідомила, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за хуліганство. Керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк додав, що наразі Вінницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону здійснюється процесуальне керівництво за даним фактом. Він підтвердив, що до бійки причетні співробітники департаменту контррозвідки СБУ.

Бійки за участю військових

У місті Чорноморськ Одеської області кілька чоловіків жорстоко побили військовослужбовця, його госпіталізували у важкому стані. Військовий від першого удару впав і не міг встати, але його били деякий час, коли він лежав на асфальті. У чоловіка діагностували перелом шиї та набряк мозку. Також повідомлялося, що у потерпілого нібито зникли банківські картки, телефон і військовий квиток.

Потім двох фігурантів поліцейські затримали. Також, після уточнення обставин події, справу додатково кваліфікували за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб) КК. 2 листопада стало відомо про смерть потерпілого.

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