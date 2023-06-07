Фахівцями розроблений перелік заходів і відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати безпеку станції.

Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені до нормального технічного рівня.

Як повідомляє Запорізька ОВА, фахівцями розроблений перелік заходів і відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати безпеку станції.

"Закликаю мешканців Запорізької області зберігати спокій та довіряти тільки перевіреній інформації", - сказано у повідомленні.

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Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву дамби

Жителів окупованого російськими військами Енергодара закликають залишити місто. Перший заступник мера міста Іван Самойдюк попередив, що над захопленою Запорізькою атомною електростанцією може бути втрачений контроль.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прогнозує, що ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, незабаром стане критичною.

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