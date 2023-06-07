Ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю, кажуть в мерії.

Жителів окупованого російськими військами Енергодара закликають залишити місто. Перший заступник мера міста Іван Самойдюк в коментарі "Радіо.Свобода" попередив, що над захопленою Запорізькою атомною електростанцією може бути втрачений контроль.

"Звичайно, відкритих загроз немає, але те, як експлуатується станція, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав Самойдюк.

Тим, хто поки не може виїхати з окупованої території, Самойдюк порадив підготувати документи і збирати "тривожні валізки", тримати повністю заправленими автомобілі.

Відео дня

Ситуація на Запорізькій АЕС - що потрібно знати

Запорізька АЕС та місто Енергодар у Запорізькій області з перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією, перебуває під окупацією.

З вересня енергоблоки АЕС знаходяться в стані зупинки (п'ять з шести енергоблоків ЗАЕС знаходяться в холодній зупинці і один в гарячій зупинці).

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС, в результаті чого почав стрімко падати рівень води в Каховському водосховищі.

Вода з водосховища використовується для охолодження Запорізької АЕС. У МАГАТЕ попередили, що падіння рівня води створює загрози для безпеки Запорізької АЕС. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський домовився з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про його новий візит в Україну.

Експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна також попередила, що окупанти могли вкрасти насосні мобільні станції на ЗАЕС, які дозволять підтримувати рівень води після підриву дамби.

Вас також можуть зацікавити новини: