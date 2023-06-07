Проблема може відкластися на кілька днів або тижнів, "але проблема буде", каже Гроссі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прогнозує, що ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, незабаром стане критичною.

Як зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в коментарі Sky News, ЗАЕС може залишитися без води, яка необхідна для охолодження її шести реакторів, упродовж кількох тижнів.

"Безумовно, існує небезпека. Можливо, за кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати паніку, але це серйозна ситуація. Зазвичай потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в реакторах. Якщо ви почнете втрачати її, у вас виникне проблема. Проблема може відкластися на кілька днів або тижнів, але проблема буде", – констатував Гроссі.

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Ситуація на ЗАЕС після підриву дамби Каховської ГЕС - що треба знати

На початку повномасштабної війни російські окупанти захопили ЗАЕС і її місто-сателіт Енергодар. Останні кілька місяців всі шість реакторів ЗАЕС перебувають в стані зупинки.

І без того жахливу безпекову ситуацію на найбільшість атомній станції Європи погіршив черговий теракт РФ – підрив дамби Каховської ГЕС. Охолодження реакторів ЗАЕС відбувається із використанням води з Каховського водосховища, яке стрімко втрачає воду після підриву дамби.

Експерти попереджають, що окупанти могли вкрасти насосні мобільні станції, що дозволяють підтримувати рівень води після підриву.

На цьому тлі стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі здійснить новий візит в Україну. За його словами, візит відбудеться наступного тижня.

Тим часом українська влада попередила, що над ЗАЕС будь-якої миті може бути втрачений контроль, і закликала мешканців окупованого Енергодару евакуюватися.

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