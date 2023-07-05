Мама малятка зазначила, що дитина перенесла операцію.

Найменшу постраждалу під час удару Росії по Краматорську, дев'ятимісячну Мію виписали з лікарні. Сім'я в той злощасний день зайшли в кафе всього на пару хвилин, щоб забрати замовлення.

Зараз Мія з мамою Яриною знаходяться в Києві. До столиці їх привезли наступного дня після ракетного удару Росії.

У коментарі ТСН Ярина розповіла, що разом з донькою їздили до Краматорська, щоб відвезти волонтерську допомогу, а також зустрітися з чоловіком, адже тато Мії військовий.

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Сім'я зайшла в піцерію на кілька хвилин, щоб забрати їжу. Коли прогримів вибух, чоловік прикрив свою дружину і маленьку дочку. Вони змогли вибралися з-під завалів.

У маленької Мії діагностували перелом скроневої кістки і множинні колоті рани голови. Дівчинку вже прооперували. Вона разом з мамою вже вдома.

Удар по Краматорську 27 червня 2023 - що відомо

27 червня армія Російської Федерації вдарила "Іскандером" по центру Краматоску - в піцерію в центрі міста. В результаті атаки загинули 12 осіб, а ще 65 отримали поранення, в тому числі і дев'ятимісячна Мія.

Мама дівчинки - Ярина Носач розповіла, що для порятунку довелося вилазити з-під завалів на руках з дитиною, а її чоловік збирав речі та документи. Дитину забрали в реанімацію, а її саму направили в травматологію, щоб накласти шви, оскільки вона отримала травму голови.

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