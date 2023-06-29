У дитини множинні колото-різані рани голови.

Серед поранених під час російського теракту у Краматорську є діти. Відео із мамою із закривавленою малечею облетіло усі соцмережі.

Журналісти ТСН зв’язалися з родиною і з’ясували: немовляті лише 8 місяців, дівчинку звати Мія. І в неї - лінійний перелом скроневої кістки, а також множинні колото-різані рани голови.

Дівчинку спочатку госпіталізували до лікарні Краматорська, її стан нині стабільний, йдеться в сюжеті ТСН. Ось що розповіла мати малечі:

Відео дня

"Ситуація у нас стабільна, все добре. Мене теж трішки зашили, але це таке, не страшно... Зараз приїде "швидка", ми збираємося та їдемо прямо в "Охматдит" на обстеження далі. Ми все зробили, знімок голови, все добре, але все одно треба МРТ зробити про всяк випадок".

За словами жінки, вона з дитиною зайшла до піцерії в Краматорську, щоб замовити їжу додому, сіли буквально на пару хвилин, і їх одразу "привалило" унаслідок "прильоту" ракети РФ.

Удар Росії по Краматорську 27 червня 2023 року

РФ завдала удару по піцерії в Краматорську, коли там перебувало багато людей. Унаслідок атаки станом на 29 червня відомо про 12 загиблих та 60 постраждалих.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську 27 червня.

Російські окупанти під час атаки на піцерію у Краматорську вбили 14-річних сестер. Дівчатка цього року закінчили восьмий клас.

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