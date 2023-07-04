За словами жінки, її дитині вже краще, лікарі обіцяють незабаром їх виписати.

Поранена при ракетному ударі по Краматорську 8-місячна Мія вже почувається краще, лікарі обіцяють виписати дитину найближчим часом.

Як розповіла мама дівчинки Ярина Носач виданню Українська правда, в той жахливий день вона разом з донькою і чоловіком зайшли до піцерії на кілька хвилин, щоб взяти їжу з собою. "Я тримала її на руках, хотіла годувати. Приліт стався неочікувано, чоловік прикрив нас з донечкою собою", - розповіла жінка.

Ярина сказала, що для порятунку довелося вилазили через завали на руках з дитиною, а чоловік збирав речі та документи.

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"Потім підійшов незнайомець, забрав дитину та допоміг винести її на вулицю. Коли вдалося звідти вибратися, зустріли сусіда-волонтера, який відвіз нас до лікарні", - розповіла жінка.

Далі, за словами Ярини, дитину забрали до реанімації, а її саму направили в травматологію, щоб накласти шви, оскільки вона отримала травму голови.

"В Мії діагностували перелом скроневої кістки, а також множинні колоті рани голови", – розповіла мама дівчинки.

Потім лікарі направили Мію на лікування до Києва. Там після додаткових обстежень дівчинку прооперували. В даний час мама і дитина почуваються краще. Медики обіцяють виписати їх найближчим часом та направити на реабілітацію до невролога та психолога.

Жінка подякувала всім, хто пожертвував гроші на операцію Мії і сказала, що потрібну суму вдалося зібрати за кілька днів.

Удар по Краматорську

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по місту. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі Краматорська. Внаслідок удару загинули 12 людей, ще 65 були поранені.

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