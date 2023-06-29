Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви.

Аварійно-рятувальні роботи у кафе Краматорська Донецької області, куди армія Російської Федерації вдарила ракетою, завершені. Всього загинуло 12 осіб.

Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого.

"В цілому загинули 12 осіб, в тому числі три дитини, постраждали 60, в тому числі дитина, і врятовані 11 осіб, з них сім - підрозділом ДСНС", - йдеться у повідомленні рятувальників

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Аварійно-рятувальні роботи офіційно завершені.

Удар по Краматорську 27 червня 2023 року - головні новини

27 червня 2023 року россяїне вдарили по центру Краматорська і по селищу біля міста з балістичних ракетних комплексів "Іскандер". Станом на вечір 28 червня було відомо про 11 загиблих, серед яких 17-річна дівчина та 14-річні сестри.

Крім того, поранення отримали 60 осіб, у тому числі восьмимісячний малюк та троє громадян Колумбії.

Співробітники Служби безпеки України по "гарячих слідах" затримали коригувальника удару по Краматорську. Ним виявився житель міста, працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого дистанційно завербувало російське ГРУ.

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