Батарея включає 4-8 пускових установок, силову установку, радіолокаційну станцію, пункт управління вогнем.

Німеччина розглядає можливість відправки четвертої батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україну, оскільки союзники щосили намагаються доставити обладнання, яке президент України Володимир Зеленський терміново запросив для відбиття нового нападу Росії.

Як пише Bloomberg, за словами людей, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, батарея Patriot стане доповненням до трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв, зокрема зовсім недавно, у квітні. За їхніми словами, Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення.

Уряд у Берліні активно просував зусилля з об'єднання можливостей протиповітряної оборони серед союзників України, оскільки динаміка війни змінилася на користь Росії. Московські сили завдали удару по енергетичній інфраструктурі України та розпочали безперервні атаки на Харків у межах відновленого наступу.

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Зеленський і його високопоставлені чиновники все частіше закликають союзників використовувати протиповітряну оборону після того, як минулого місяця російські війська перетнули кордон у районі Харкова. Раптова атака відкрила новий фронт, покликаний змусити Україну відвернути військову силу від лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів.

ППО для України - деталі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в травні, що її уряд зібрав майже 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) на додаткову підтримку протиповітряної оборони, насамперед ракет. Берлін також поставив десятки зенітних установок "Гепард" і кілька установок ППО Iris-T.

Але оскільки Росія відновила наступ, тільки Берлін пообіцяв створити власну додаткову систему ППО. Союзники, включно зі США та Румунією, розглядають можливість відправки по батареї Patriot, повідомляє Bloomberg. Італія збирається відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту "Великої сімки", який відбудеться цього місяця.

Наприкінці травня Нідерланди заявили, що запускають ініціативу зі складання системи Patriot з основних компонентів і запасних частин, подарованих союзниками, з метою якомога швидше ввести її в експлуатацію в Україні.

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