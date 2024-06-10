Ворожий літак уражено американською зброєю, поділилася офіцер.

У січні цього року російський літак А-50 - борт дальнього радіолокаційного виявлення, було уражено за допомогою американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Такою інформацією поділилися полковник, заступник керівника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе. Офіцер розповіла, що захисники української держави використали тактику повітряної засідки (SAMbush). За її словами, до цього бійців готували спеціально - посеред ночі інструктори активували батарею Patriot, було віддано наказ вирушити на вогневу позицію, "відпрацювати", а потім - відійти.

Полковник додала, що Україна зараз на озброєнні має, імовірно, до батальйону ЗРК Patriot. "Деякі з них використовуються для захисту стаціонарних об'єктів, інші пересуваються і роблять дійсно історичні речі. Я не бачила такого за 22 роки роботи в ППО", - підкреслила вона.

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Російський літак ДРЛВ А-50 вперше в історії було ліквідовано 14 січня у небі над Азовським морем. Українським воїнам також вдалося уразити повітряний командний пункт Іл-22, він "дотягнув" до аеродрому, але, за відомостями Повітряних сил Збройних сил України, ремонту не підлягає. Російські пропагандисти повідомили, що унаслідок ліквідації літака А-50 "мінусовані" щонайменше 11 окупантів. Крім того, ворожа пропаганда "розганяла" фейк, що ураження А-50 та Іл-22 - це нібито "помилка" російської протиповітряної оборони.

23 лютого над Азовським морем збили ще один літак А-50, борт впав у Краснодарському краї РФ. Журналісти дізналися, що літак могли ліквідувати за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200.

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