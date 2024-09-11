Україна працює з ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Азербайджаном та іншими з метою визволення кримських татар з російських тюрем.

Міжнародні партнери України повинні чинити тиск на Росію для того, аби відбувся обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх" і на волю могли вийти не тільки військовополонені, але й політичні в'язні. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи.

За його словами, переговори з Росією про звільнення українських політичних в'язнів "у цілому, складно йдуть", у тому числі стосовно визволення ув'язнених кримських татар.

"Йдуть обміни щодо військових полонених, тому що військових полонених ми можемо обміняти на військових полонених", - зазначив президент.

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Він пояснив, що кримських татар росіяни незаконно утримують, як і багатьох інших політичних в'язнів, які просто говорили правду, вірили і вірять в свободу і боряться своїми словами, своєю правдою, своїм мистецтвом. "І тому, складно забирати їх додому", - сказав Зеленський.

"Тут треба, щоби був тиск усіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система всіх на всіх, і як би там не було, бо по-іншому, поки що складно це зробити", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна працює з ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Азербайджаном і з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив в мусульманському світі.

"Але, поки що, успіх такий, який є", - сказав Зеленський.

Українці в російській неволі

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов називає захоплення Росією цивільних українських заручників доказом геноцидної війни. За час повномасштабного вторгнення з полону було звільнено 3 310 українців та українок - як військових, так і цивільних.

Останній великий обмін полоненими відбувся на День Незалежності 24 серпня, коли додому вдалося повернути 115 українських захисників. Їх обміняли на російських строковиків, захоплених в Курській області.

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