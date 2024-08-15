За дорученням Президента ухвалено створити Громадську раду при Координаційному штабі.

При Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими буде створена Громадська рада, а переговорну групу буде розширено. Як зазначається в офіційному каналі штабу, особлива увага під час перемовин буде надаватися, зокрема, жінкам, важкохворим та важкопораненим.

По повідомляється, що відбувся брифінг за результатами Ставки Верховного ГоловнокомандувачА, у якому взяли участь начальник ГУР МО, керівник Коордштабу Кирило Буданов, Омбудсман Дмитро Лубінець, голова СБУ Василь Малюк, міністр МВС Ігор Клименко, керівник СЗР Олег Іващенко, заступник начальника центрального управління ЦВС Генштабу України Олександр Вербовенко.

Буданов повідомив, що на Ставці Верховного Головнокомандувача був заслуханий звіт про роботу Координаційного штабу і прийнятий ряд рішень. Зокрема, за дорученням Президента ухвалено створити Громадську раду при Координаційному штабі та координуючий орган, в який увійдуть керівники причетних до роботи Коордштабу структур.

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Також начальник ГУР МО озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених: Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.

"Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав "Азовсталь". Також не будемо забувати про кримських татар", - зазначив Буданов.

Обміни полоненими - деталі

Представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Про це повідомило видання Financial Times. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Однак точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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