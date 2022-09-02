Учасники флешмобу залишають у Twitter лише одне слово.

Світові лідери запустили флешмоб у соціальній мережі Twitter. До нього приєдналися президенти України Володимир Зеленський, США Джо Байден, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та інші.

Кожен з них залишив у Twitter єдине слово, яке, очевидно, асоціюється з Україною та її боротьбою за свободу.

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Володимир Зеленський залишив у Twitter слово "Freedom" - свобода. Американський лідер Байден написав "democracy" - демократія, а британський прем'єр Джонсон залишив твіт зі словом "Ukraine" - Україна.

Згодом до флешмобу доєдналися секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, який залишив слово "putinkaputt" (перекладу не потребує), а також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який залишив твіт зі словом ATACMS, натякаючи на ймовірність передачі Україні далекобійних ракет для HIMARS. У Twitter-акаунті України з'явилося слово "Victory" - перемога.

Схоже, флешмоб набирає обертів, адже кілька хвилин тому до нього доєднався друг України - президент Польщі Анджей Дуда. "Solidarity" (солідарність) - написав він.

Як повідомляв УНІАН, резонансна новина про масові вибухи на території військової авіабази в Криму вплинула на українські компанії. Підприємці влаштували батл, хто скоріше повернеться на півострів.

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