Гроші зібрали під час флешмобу до річниці радянської окупації.

Чехи передали для Збройних сил України (ЗСУ) близько мільйона доларів, які були зібрані в ході флешмобу до річниці радянської окупації.

Про це повідомило у Facebook посольство України в Чехії.

Зазначається, що 54 роки тому в ніч на 21 серпня територію Чехословаччини окупували війська Варшавського договору, "обірвавши надії чеського та словацького народу на вільне демократичне життя".

У рамках відзначення цієї річниці в Чехії пройшов флешмоб "Перерахуймо українським військовим 1968 крон". "Участь в акції взяло понад 14 тис. осіб, які перерахували на благодійний рахунок посольства 24,2 млн чеських крон, що приблизно дорівняє мільйону доларів. Ініціаторами акції стали адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні"",- повідомляє посольство.

Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий зазначив, що чехи та словаки, які пережили досвід окупації, "усвідомлюють трагедію українського народу, який протистоїть російській агресії".

Благодійний рахунок для закупівлі військового матеріалу чеського виробництва для українських захисників посольство відкрило з перших днів російської агресії. За цей час на рахунок надійшло понад 1,2 млрд чеських крон.

Як повідомляв УНІАН, посольство України в Чехії заявило, що громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення військ СРСР на територію Чехословаччини в 1968 році.

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