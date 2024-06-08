Якщо Москва добровільно не відшкодує збитки за формальною претензією, справу буде передано до суду.

Українська держкомпанія "Укргідроенерго" готує позов проти Росії про відшкодування збитків, завданих гідроелектростанціям ракетними ударами. Також з Росії хочуть стягнути компенсацію за знищення Каховської ГЕС.

Як розповіла директорка юридичного департаменту Укргідроенерго Юлія Толчиніна-Бурунська, компанія "активно готується" подавати позови до національних судів України, для чого ведеться збір доказів і робиться оцінка заподіяних збитків - не лише прямої шкоди, а й втраченого прибутку та витрат на захист гідроенергетичних об'єктів.

У справі про руйнування Каховської ГЕС компанія окремо подаватиме позов до міжнародного інвестиційного арбітражу.

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"Ми робили розрахунки. Це втрата самої станції, це втрата вигоди. Це приблизно 2,5 мільярда євро. Ми готуємо позов до Росії і вже направили їм повідомлення, претензію щодо сплати цієї суми, і якщо впродовж півроку не відбувається відшкодування, ми подаватимемо позов до міжнародного арбітражного суду. Ми знайшли можливість, як проінформувати Росію - зробили це за допомогою європейських друзів. І зазначимо, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які мали б отримати цю претензію, вони отримали", - заявив в інтерв'ю DW гендиректор Укренерго Ігор Сирота.

Зазначається, що компанія вже подала позов до Європейського суду з прав людини, і зараз українські дипломати та юристи разом із міжнародними партнерами працюють над створенням міжнародного механізму компенсації.

Руйнування Каховської ГЕС: останні новини

Як писав УНІАН, "Укргідроенерго" підготувало проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої росіянами Каховської гідроелектростанції. Він уже готовий для реалізації, але для запуску проєкту потрібно спершу вигнати росіян з лівого берега Дніпра.

Тим часом територія колишнього Каховського моря швидко заростає лісом. За словами екологів, якщо водосховище не буде відновлено, цей ліс пройде через кілька етапів своєї еволюції.

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