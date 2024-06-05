В "Укргідроенерго" розраховують на відновлення Каховського водосховища.

"Укргідроенерго" підготувало проект будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої росіянами Каховської гідроелектростанції. Він уже готовий для реалізації, повідомив гендиректор компанії Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Після підриву було рішення Ставки й уряду, що потрібно буде якнайшвидше прийняти проектне рішення щодо відновлення станції й хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проекти тимчасових гідроспоруд є, вони вже готові для реалізації", – сказав він.

За його словами, гідроенергетики наразі чекають деокупації територій, щоб стати до робіт. Він також наголосив, що водосховище потрібно відновити.

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"Каховське водосховище для енергетиків потрібне в третю-четверту чергу, але не в першу. В першу чергу це потрібно тому, що ми втратили 35% запасів прісної води України. Це було найбільше водосховище в Європі. Ми втратили воду для чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і Миколаївська. І плюс Крим. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість закачувати воду в ставки охолодження", – сказав Сирота.

Каховська ГЕС – останні новини

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що знищення дамби дуже негативно позначилося на аграріях.

Наприкінці квітня повідомлялося, що на території знищеного Каховського водосховища відроджується рослинність. Вже за 10 років там може з'явитися вербовий ліс висотою до 10 метрів.

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