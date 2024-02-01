Цієї зими найбільше українців, що знаходяться у Польщі, приїхали з Дніпропетровщини. Найменше - киян та жителів Криму з кількістю в менше 1%.
Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal. Наразі ТОП-10 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі виглядає так:
- Дніпропетровська - 9,82%;
- Хмельницька - 6,8%;
- Івано-Франківська - 6,3%;
- Львівська - 6,05%;
- Волинська - 5,79%;
- Рівненська - 5,79%;
- Харківська - 5,29%;
- Житомирська - 5,29%;
- Вінницька - 4,53%.
Зазначається, що серед опитаних 52,64% - жителі міст, 17,63% приїхали з селищ (раніше селище міського типу) і 29,72% - з сел.
Аналітики звертають увагу, що навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі із областей, що знаходяться в близькості від бойових дій. А взимку 2023-2024 року у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів.
За словами директорки департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Анни Джоболди, кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців.
Українці в Польщі: що відомо
У жовтні повідомлялося, що у 59% українців після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро - 4,3 тисячі гривень).
Також відомо, що за останні два роки українці зареєстрували в Польщі понад 48 тисяч ФОП.