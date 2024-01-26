У 2022–2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП.

Кількість фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Польщі громадянами України, у 2023 році була на понад дві третини більшою, ніж роком раніше. Кожне десяте засноване підприємство було українським.

Зокрема, про це свідчать дані Центральної реєстрації та інформації про бізнес, проаналізовані "Rzeczpospolita". Видання пише, що до початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українці реєстрували в Польщі трохи більше 200 ФОП на місяць.

"У березні кількість компаній зросла майже до 600, але в наступні місяці кількість реєстрацій зросла. У квітні їх кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні – до 1700. У наступні місяці українці зареєстрували понад 2000 компаній, а початок 2023 року ще більше прискорив ці темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових компаній зросла до 2700-2800 на місяць", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, як зазначається, у 2022–2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП.

Приблизно кожна четверта українська компанія була зареєстрована в Мазовецькому воєводстві, потім у Нижньосілезькому, Малопольському та Поморському воєводствах.

Українці у Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща не збирається депортувати військовозобов'язаних українців, але готова створити умови для, щоб вони самі повернулися в Україну. Таку думку висловив голова Комітету у закордонних справах Сейму Павло Коваль виданню Sestry.

Коваль вважає, що депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно.

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися (...) повернулися в Україну. Тобто потрібно подбати, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди (...) бути мобілізованими в Україні", - вважає він.

Радник керівника Офісу президента України та екс-нардеп Сергій Лещенко поділився "ідеєю", як повернути додому українських біженців. Для цього країни Європи повинні припинити допомогу українцям, які виїхали через війну.

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