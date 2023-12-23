Середньостатистичний поляк планує витратити під час майбутніх свят 1490 злотих (14,2 тис грн).

Мігранти, які перебувають у Польщі, планують витратити на Різдво в середньому 470 злотих (4,5 тис грн), що втричі менше, ніж середньостатистичний поляк, - йдеться в дослідженні "Мігранти – Різдво в Польщі", проведеному Міграційною платформою EWL і Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що майже кожен третій іноземець (30%), у тому числі українці, які перебувають в Польщі, має намір витратити від 101 до 500 злотих на продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва (960-4,8 тис грн). Тоді як лише кожен четвертий іммігрант (25%) планує більші видатки. Кожен десятий респондент (9%) у цей період витратить менше 100 злотих, і такий же відсоток іммігрантів не планує різдвяних витрат.

На святкування Різдва в Польщі мігранти планують виділити в середньому близько 470 злотих. У свою чергу, дослідження, проведене на замовлення Асоціації польських банків дослідницькою компанією Minds&Roses, показує, що середньостатистичний поляк планує витратити під час майбутніх свят 1490 злотих (14,2 тис грн). Це втричі більше, ніж іноземець, який перебуває в Польщі.

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Серед улюблених страв традиційної польської різдвяної кухні іноземці назвали насамперед вареники з капустою та грибами (28% респондентів). У свою чергу 26% респондентів зізналися, що з усіх святкових страв віддають перевагу грибному супу. До п’ятірки страв, які найчастіше обирають іммігранти, увійшли кутя (26%), популярна як в польській, так і в українській кухні, а також сирник (26%) і маковий пиріг (26%). Проте традиційний польський борщ з "вушками" сподобався лише кожному десятому іноземцю (11%), а також бігос (11%) чи рибний холодець (10%).

Як проводилось опитування

Опитування "Мігранти – Різдво в Польщі" провели 30 листопада – 11 грудня 2023 року Міграційна платформа EWL, Фундація підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету. У дослідженні взяли участь 506 громадян України, Білорусі, росії, Грузії, Вірменії, Молдови, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та Боснії і Герцеговини, які працюють або навчаються в Польщі. 419 опитаних становили громадяни України.

Українські біженці в Європі

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні.

Аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже у 4,5 рази менше - понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро – 4,3 тис грн).

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