У роз'ясненні це пояснюють тим, що строк розгляду нових заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності закону про мобілізацію.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку діятиме до 18 травня. Потім заяви розглядатимуть з урахуванням нових вимог відповідно до закону.

Як йдеться у роз'ясненнях МЗС, таке рішення пов'язане з нещодавнім ухваленням і підписанням закону щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набуде чинності 18 травня цього року.

"Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог", - сказано у роз'ясненнях.

В МЗС наголошують, що таке рішення є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону.

Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк їхнього розгляду може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. "Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана", - сказано у роз'ясненнях.

В МЗС кажуть, що після 18 травня процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Законом про посилення мобілізації передбачається, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг у повному обсязі.

"Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", - йдеться у роз'ясненнях.

Водночас, тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном.

"Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі", - йдеться у роз'ясненнях.

Окремо сказано, що запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа (оформлення паспорту для виїзду за кордон дитині/підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо).

При цьому, заяви до консульств, подані до 23 квітня, будуть опрацьовані у повному обсязі.

Що змінилося для українців за кордоном:

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набуло чинності припинення консульських послуг для громадян України, які перебувають в інших країнах. У Міністерстві закордонних справ назвали це "відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Юриста Євген Зурнаджі вважає, що таке рішення не має законних підстав, оскільки новий законопроект про мобілізацію ще не набув чинності.

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