Зазначається, що головною темою інформаційної атаки став Бахмут.

Російська Федерація готує нову інформаційну атаку проти України. Мета росіян - підірвати довіру українців до влади і посіяти відчай.

"За наявними даними, кампанія з поширення брехні стартувала 11 березня. Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще", – йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Головні посили російської інформаційної кампанії:

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Україна програла битву за Бахмут;

На Заході не вірять в Україну;

Командування Силами оборони вже втекло ,а "хлопці відбиваються своїми силами";

США зменшують поставки зброї, тому що нібито спіймали українську владу на крадіжці.

При цьому наголошується, що інформаційна атака на українців відбувається нові сторінки, без опису та наповнення, а облікові записи для таких кампаній використовують IP-адреси інших держав. Крім того, такі пости в соцмережах часто мають некоректний переклад українською мовою.

Бої за Бахмут - що відомо

Бої за Бахмут вже кілька місяців не припиняються. Українське командування повідомило, що ситуація вкрай гостра, але повністю контрольована бійцями ВСУ.

Росіяни несуть значні втрати, намагаючись штурмувати місто-фортецю. На даний момент відомо, що у Бахмуті йдуть стрілецькі бої на відстані 10-50 метрів. ЗСУ вибивають ворога з окопів.

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