Російські пропагандисти запустили новий фейк про "бомбардування Донбасу" Збройними силами України. Страшною зброєю виявилася запчастина від машини.
Так звані журналісти пропагандистського телеканалу "За! Медіа" зняли сюжет, в якому жінка в істериці і ледь не кричачи розповідає про "бомбардування Донбасу".
"На голови наших дітей - ну, кожен день! Це вже нестерпно!.. Знаходимо просто кожні п'ять хвилин!" - розповіла "актриса", обличчя якої в кадр не потрапило.
При цьому жінка трясла в руках круглу деталь, яка нібито є частиною страшної "зброї".
Спостережні користувачі соцмереж впізнали в "уламку" запчастину від авто. Імовірно, частина гідротрансформатора автоматичної коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.
Російська пропагандаа у війні проти України - що відомо
Кремль вже давно використовує проти України фейки, пропаганду та брехню. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на інформаційному фронті також почався новий виток.
Кремлівські пропагандисти невтомно вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", амерканські біолабораторії, про досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.
Для брехливих роликів про мобілізацію російські пропагандисти використовували навіть жартівливе відео українського блогера-пенсіонера, відомого за нікнеймом "Дід Толя".