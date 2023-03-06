В "уламку" страшної зброї впізнали запчастину від авто.

Російські пропагандисти запустили новий фейк про "бомбардування Донбасу" Збройними силами України. Страшною зброєю виявилася запчастина від машини.

Так звані журналісти пропагандистського телеканалу "За! Медіа" зняли сюжет, в якому жінка в істериці і ледь не кричачи розповідає про "бомбардування Донбасу".

"На голови наших дітей - ну, кожен день! Це вже нестерпно!.. Знаходимо просто кожні п'ять хвилин!" - розповіла "актриса", обличчя якої в кадр не потрапило.

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При цьому жінка трясла в руках круглу деталь, яка нібито є частиною страшної "зброї".

Спостережні користувачі соцмереж впізнали в "уламку" запчастину від авто. Імовірно, частина гідротрансформатора автоматичної коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.

Російська пропагандаа у війні проти України - що відомо

Кремль вже давно використовує проти України фейки, пропаганду та брехню. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на інформаційному фронті також почався новий виток.

Кремлівські пропагандисти невтомно вигадують нові фейки про злих і кровожерливих "нацистобандерівців", амерканські біолабораторії, про досліди над українськими військовими, бойові наркотики та інші страшилки.

Для брехливих роликів про мобілізацію російські пропагандисти використовували навіть жартівливе відео українського блогера-пенсіонера, відомого за нікнеймом "Дід Толя".

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