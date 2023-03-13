Українські захисники вибивають ворога з окопів та ведуть стрілкові бої в десятках метрів від росіян.

На Бахмутському напрямку бої тривають цілодобово, але ситуація контрольована.

Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов в ефірі телеканалу "Еспресо". Українські воїни застосовують маневрову оборону.

"Ситуація в Бахмуті вкрай гостра. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ та робить усе, щоб просунутися. Ситуація напружена, але повністю контрольована ЗСУ. Ми застосовуємо маневрову оборону та здійснюємо контрвиступ на проблемні ділянки", - розповів Кудряшов.

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За словами майора, наразі тривають стрілкові бої на відстані 10-50 метрів. ЗСУ вибивають ворога з окопів.

"Коли тривають піхотні бої, і ми відновлюємо позиції та штурмуємо позиції ворога, наші підрозділи залітають ногами, у прямому сенсі слова, в окопи противника та вибивають ворога саме з окопів. Тривають стрілкові бої на відстані 10-50 метрів", - підкреслив

Бої за Бахмут - останні новини

Напередодні Генштаб зазначав, що ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація довкола Бахмута на Донеччині залишається складною, адже ворог продовжує спроби прориву оборони українських військ та просування до центральних районів міста.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявляв, що у Бахмуті може повторитися ситуація з Дебальцеве, коли були відрізані всі траси, а вихід військ може поставити під удар всю колону.

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