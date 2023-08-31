Він наголосив, що у Києві майже нічого не зроблено для того, аби люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, у якому розповів про військово-лікарські комісії, міжнародний порядок денний та плани на вересень, а також українську Формулу миру. Зокрема, глава держави згадав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядалося питання щодо ВЛК.

"Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. І на засіданні РНБО була представлена відповідна статистика.

Відео дня

"Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальсифіковано", – пояснив глава держави.

Він додав, що вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази. Це питання було представлене в закритому режимі.

"Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях", – сказав Зеленський і додав, що йдеться щонайменше про тисячі осіб.

Глава держави зауважив, що буде вирішене й те, з чим звертаються майже всі командири на місцях, – поняття так званої обмеженої придатності.

"Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад. Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати", – наголосив Зеленський.

Цифровізація роботи ВЛК

"Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", – сказав президент і додав, що урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації.

Зеленський також наголосив, що потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК.

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв’язати це питання", – заявив він.

Плани на вересень

Говорячи про міжнародний порядок денний України, Зеленський зауважив, що відбувається дуже активна підготовка до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень.

"Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні", – сказав він.

Щодо Європейського Союзу президент розповів, що провів велику нараду з представниками парламенту, урядовцями, міжнародниками щодо готовності України до відкриття переговорів про членство з ЄС.

"Виконання рекомендацій. Необхідні законопроекти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов’язок", – наголосив глава держави.

Формула миру та посилення ППО

Крім того, Зеленський згадав про українську Формулу миру: "Сьогодні відбулася нова зустріч з представниками дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Андрій Єрмак її провів. І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів – загалом вже понад 70 дипломатичних представництв залучені", –сказав президент.

За його словами, це дуже хороша динаміка, і може бути ще більше держав-учасниць.

"Світова більшість буде з нами. Формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру", – підкреслив Зеленський.

Він також подякував силам української Протиповітряної оборони за їхню роботу. "Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України", – сказав президент.

Робота ВЛК в Україні

Робота ВЛК часто супроводжується гучними корупційними скандалами. До прикладу, у липні на Полтавщині на хабарі в розмірі 4 тисячі доларів затримали члена ВЛК. Ці гроші він вимагав за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

30 серпня Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо діяльності військово-лікарських комісій та повідомив про ухвалені на засіданні рішення.

Зазначимо, що у травні Зеленський підписав законопроекти, які дозволяють створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя, а також спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану. Нещодавно уряд також ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій.

Вас також можуть зацікавити новини: