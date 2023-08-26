Оперативні заходи СБУ проводилися у Києві, Одесі та Харківській області.

У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Як повідомили у Службі безпеки України, за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких "послуг" становила до $10 тисяч США з однієї особи. Сума залежала від строків "розв'язання питань" та фінансових можливостей "клієнтів".

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Так, у Києві затримали начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів. Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині затримали керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн. До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні. За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.

Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм вже оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. У СБУ зазначають, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ заблокувала одразу 7 схем ухиляння від армії

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня СБУ повідомила про ліквідацію відразу семи схем для "ухилянтів". Серед затриманих так само були посадовці військкоматів і військово-лікарських комісій. За даними СБУ, вартість "послуг" становила до $9 тисяч і залежала від різновиду "схеми" і терміновості виконання.

Зокрема, в столиці затримали двох ділків, які займалися продажем фальшивих довідок МСЕК про присвоєння груп інвалідності. На Одещині затримали "на гарячому" посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників - за 5 тисяч доларів США він гарантував молодикам "організувати" підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я.

Ще одного працівника ТЦК було затримано в Тернополі. Він разом із трьома спільниками "продавав" фальшиві документи про "списання" з військового обліку.

У Миколаєві затримали чоловіка, який пропонував місцевому мешканцю сприяння в ухиленні від мобілізації. На Харківщині фіктивні довідки про непридатність до військової служби за гроші продавали двоє посадовців медичних установ. А в Рівненській області та на Буковині СБУ заблокувала схеми виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, на Поліссі власники трьох автопідприємств оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів. А в Чернівецькій області був спійманий водій вантажівки, який намагався приховано вивезти за кордон чотирьох місцевих жителів призовного віку.

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