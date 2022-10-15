Українські військові 7 жовтня звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай порадив українцям поки що не повертатися на недавно звільнені території на Луганщині.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Повертатися у звільнені на Луганщині території поки що, на жаль, не можна, бо там має пройти три хвилі: звільнення, зачистка і розмінування", -сказав він.

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"Хтось (з окупантів - УНІАН) може залишатися в лісах і по приватних будинках, хто не встиг втекти. Дуже багато території заміновано. Також російські війська дуже обстрілюють ці населені пункти, не зважаючи на те, що вони ще недавно контролювали їх і чітко розуміють скільки там людей проживають, де саме і які категорії населення", - пояснив Гайдай.

Деокупація Луганщини

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кременеву, Сєвєродонецьк.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

9 жовтня стало відомо про звільнення 7 населених пунктів Луганської області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

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