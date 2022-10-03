У Збройних силах також розповіли про долю окупантів з Лиману.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив про звільнення села Торське в Донецькій області.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про оточення великої кількості окупантів у напрямку Лиману, Череватий розповів, що "частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти".

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"Зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінній. Відповідно, наші підрозділи продовжують там роботу, тому що залишки їхні є по лісах; стабілізацію ситуації, відловлювання цих залишків окупантів; розмінування – дуже сильно замінована територія", – сказав він.

Череватий заявив, що "також наші підрозділи взяли вже село Торське - по дорозі до Кремінної".

"І вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону", – повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

Окупація та перспективи звільнення Кремінної на Луганщині – що варто знати

Місто Кремінна в Сєвєродонецькому районі Луганщини опинилася під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Вже у березні в міста відбувалися бойові дії.

Росіяни, зокрема, розстріляли упритул з танка будинок для літніх людей у Кремінній, внаслідок чого загинули 56 осіб, ще 15 людей окупанти викрали.

Вже 18 квітня голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Кремінну захопили окупанти й евакуація неможлива.

10 вересня Гайдай заявив, що окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. За його словами, у Сватовому серед окупантів та колаборантів паніка. Зрадники та великі ешелони техніки залишили місто. Крім того, він заявив, що українські воїни вже на підступах до Кремінної та на окраїнах Лисичанська.

14 вересня сповіщалося, що російські окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності в місті.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кремінну, Сєвєродонецьк.

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