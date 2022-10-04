Населений пункт був повністю зачищений 2 жовтня.

У звільненому від окупантів Лимані на Донеччині відбулась офіційна церемонія підняття Державного прапора України.

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Як повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ, участь в урочистій церемонії підняття прапора сьогодні взяв командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Також у церемонії брали участь воїни ЗСУ, які безпосередньо звільняли Харківщину та Донеччину від російських окупантів, представники Нацполіції, Нацгвардії, військово-цивільної адміністрації та жителі міста Лиман.

Звільнення Лиману від російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. При цьому президент зауважив, що успіхи українських воїнів не обмежуються лише звільненням Лиману.

Окупанти, які змогли втекти з Лиману Донецької області, наразі будують укріплення у Кремінній Луганської області.

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