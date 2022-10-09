Першою Збройні Сили України звільнили Греківку.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, які саме 7 населених пунктів звільнили в області Збройні Сили України.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Надія є: стало відомо, які саме 7 населених пунктів звільнили на Луганщині ЗСУ. Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Попри резонанс в інтернет-спільноті, ми не відразу повідомили про вигнання окупантів з цього населеного пункту. У той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Зараз всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною", - зазначив він.

Відео дня

Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Деокупація Луганщини:

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ. Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кременеву, Сєвєродонецьк.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Вже 5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

За словами Гайдая, Луганщина – найскладніша область для деокупації. Оскільки російські загарбники, які втекли з майже повністю звільненої Харківщини та Лиману, втекли саме сюди. Концентрація військових тут максимальна, зазначає глава ОВВА.

Вас також можуть зацікавити новини: