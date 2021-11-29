За словами майстра, поїздка у 130 км йому обходиться дешевше за літр бензину.

Майстер з Ужгорода власними силами перетворив свій старенький Opel 1987 року на електромобіль.

Про це йдеться в сюжеті проекту "ДжеДАІ".

Володимир - інженер-електрик. Робив усе сам, а деталі замовляв в інтернеті. Цьому автомобілю 34 роки, і більшість таких уже перетворилися на брухт. Щоб подарувати своїй машині друге життя, майстру знадобилося 5 років роботи та 4 тисячі доларів.

"Вигляд у неї був не дуже, але їздила. Потім вирішив прибрати звідти двигун, прибрати радіатор, бензобак, зчеплення і поставити електромотор. Експериментів чимало було. ... Перше, чим займався, це контролер, який керує двигуном. Тобто імпульсний регулятор. Далі йде блок, до якого входить зарядний пристрій. Виконує роль генератора звичайного в машині стандартній. Двигун від електрокара, від електронавантажувача", - розповів майстер.

Від старих агрегатів лишилися тільки педаль щеплення та коробка передач, однак їхні функції дещо змінилися.

"Вона тільки для включення передньої передачі та задньої. ... Зберіг педаль зчеплення, викидати її не став, пристосував для аварійного відключення силового електричного кола. Якщо виникає позаштатна ситуація і потрібно терміново відключити все, тоді натискаєш на педаль зчеплення - і знеструмлюється все", - зазначив експериментатор.

За словами Володимира, електроопель досить економний. Раніше щоб проїхати 100 кілометрів, доводилося заливати бензину на 240 гривень. Тепер же вистачає 30 гривень на заряджання акумуляторів, а заряду - на 115 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні відновили американський автомобіль Buick Special, який є класичним представником автопрому США 30-х років та возив першого радянського маршала Климента Ворошилова.

А також відновили рідкісний ретро-автомобіль Mercedes 230 1938 року, який в результаті став зіркою кіно.

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Автор: Катерина Комолова