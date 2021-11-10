Унікальний екземпляр 30-х років знайшли у Дніпропетровській області, зараз він у приватній колекції.

В Україні відновили рідкісний ретро-автомобіль Mercedes 230 1938 року, який в результаті став зіркою кіно.

Про це йдеться в сюжеті проекту "ДжеДАІ" на телеканалі "2+2".

Таких елегантних чорних кабріолетів під час німецької окупації у Другій світовій війні на території України було чимало. Після 1944 вони отримали статус трофейних, однак, розлетівшись по містах та селах, згодом перетворились на брухт.

Унікальний екземпляр знайшли у Дніпропетровській області, зараз він у приватній колекції.

"Сюди його привезли на евакуаторі, бо він був увесь розібраний. Кузов, двері - на мотузочках, на шнурках. Ми скрутили все до купи, привезли сюди й тут почали, як кажуть, приводити до ладу", - розповів колекціонер ретро-авто Володимир Завальний.

Читайте такожУ Дніпрі запустили радянський бібліобус (відео)Колишній власник - працівник НКВС - отримав Mercedes як подарунок. З того часу чимало частин довелося замінити на аналоги, які були в наявності. Однак збереглися й оригінальні деталі. Наприклад, решітка зі значком і салон.

Авто часто запрошують на знімальні майданчики. Остання відома роль - в українській стрічці "Червоний". На цій машині керівник табору хотів поїхати на пенсію.

До наступного сезону Mercedes зимуватиме в гаражі. За цей час власник сподівається відреставрувати в ньому ще щось і зрештою привести машину в заводський стан.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні відновили американський автомобіль Buick Special, який є класичним представником автопрому США 30-х років та возив першого радянського маршала Климента Ворошилова.

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Автор: Катерина Комолова