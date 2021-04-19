Загасивши пожежу, рятувальники виявили тіла двох чоловіків: одного на передньому пасажирському сидінні, а іншого - на задньому.

Двоє людей загинули в передмісті Х'юстона, штат Техас, за попередньою інформацією, внаслідок аварії з автомобілем Tesla Model S 2019.

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За словами правоохоронців, за кермом нікого не було. Як повідомив місцевий констебль, загасивши пожежу, рятувальники виявили тіла двох чоловіків: одного на передньому пасажирському сидінні, а іншого - на задньому.

Озвучується версія, що автомобіль їхав з великою швидкістю, не зміг подолати поворот і з'їхав з дороги.

На підставі речових доказів та реконструкції подій слідчі дійшли висновку, що в момент аварії на водійському сидінні нікого не було.

"Вони на 100% впевнені, що в момент удару в цьому транспортному засобі нікого не було на сидінні водія", - сказав констебль.

Видання зазначає, що автопілот Tesla автоматизує лише деякі завдання з водіння машини на шосе, проте не робить автомобілі повністю автономними, попри назву. Компанію вже критикували через введення в оману назвою функції, яка може перебільшувати можливості машини в очах водіїв і спонукати зловживати автопілотом.

Читайте такожМаск прокоментував закиди щодо проблем з якістю TeslaНаціональне управління безпеки дорожнього руху в США досліджує роль автопілота в більш ніж 20 аваріях Tesla, зокрема у кількох, де автомобілі врізалися в машини швидкої допомоги, що стояли на узбіччі дороги.

Tesla підкреслює, що водії мають залишатися максимально уважними та тримати руки на кермі при використанні автопілота, проте власники авто не завжди дотримуються застережень. Про це свідчать, зокрема, численні відео, де люди сплять на водійському сидінні або виконують небезпечні трюки, поки Tesla їде на автопілоті.

Засновник компанії Ілон Маск 18 квітня опублікував на своїй сторінці у Twitter звіт, де йдеться про те, що за результатами дослідження за перший квартал 2021 року водій Tesla з увімкненим автопілотом має шанс потрапити в аварію у 10 разів менший, ніж водій за кермом середньостатистичного автомобіля.

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Переклад: Катерина Комолова