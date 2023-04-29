Найпопулярнішим варіантом умови встановлення миру є повернення Україною усіх територій — цей варіант підтримали 91% опитаних.

91% опитаної молоді вважає, що умовою встановлення миру є повернення Україною усіх територій.

Про це йдеться в дослідженні "Вплив війни на молодь в Україні", підготовленому ГО "Аналітичний центр Cedos" і дослідницькою агенцією Info Sapiens.

Учасники дослідження досить одностайно відкинули ідею поступок вимогам РФ задля закінчення війни. Вони вважають, що згода на озвучені протягом 2022 року умови держави-агресора, наприклад, нейтральний статус України, зміну політичного керівництва, визнання непідконтрольних уряду України територій частинами РФ, не є ефективними кроками до миру і не можуть бути його ціною.

Відео дня

Представник ГО "Аналітичний центр Cedos" Іван Вербицький зазначив, що відмова від територій сприймається молоддю як відкладена наступна війна з Росією. "При цьому стійкість миру, тобто не повторення війни, знову ж таки турбує молодих людей в контексті можливих умов і форматів миру", - додав він.

За даними дослідження, 86% респондентів визначили як абсолютно неприйнятний варіант - "Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй станом на сьогодні", а 71% так само відкинули варіант встановлення миру, за якого Україна контролюватиме територію станом на 23 лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення.

Найпопулярнішим варіантом умови встановлення миру є повернення Україною усіх територій — цей варіант підтримали 91% опитаних.

Довідково. Дослідження підготовлено ГО "Аналітичний центр Cedos" і дослідницькою агенцією Info Sapiens за ініціативи, а також технічної та організаційної підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства молоді та спорту України, за фінансової підтримки МЗС Данії.

У рамках дослідження було проведено глибинні інтерв'ю та фокус-групи серед молоді віком від 14 до 35 років на території підконтрольній Україні та молоді, яка виїхала за кордон методом розсилки смс-повідомлень на номери українців, які перебувають за кордоном. Польовий етап дослідження провела соціологічна компанія Info Sapiens у жовтні 2022 — січні 2023 року. Вибірка молоді на території, підконтрольній Україні, склала 2 тис. 64 респондентів.

Війна в Україні - останні новини

Уповноважений Верховної Ради з прав люди Дмитро Лубінець заявив, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих РФ українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ініціативу французького президента Еммануеля Макрона поговорити з Китаєм про мирний план щодо війни в Україні. Він наголосив, що йдеться не про мир в одній країні, а про мир у всьому світі, тож і всі хочуть виявити своє лідерство.