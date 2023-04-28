При цьому наявне зростання частки тих, хто не хоче виїжджати з України.

До України хочуть повернутися 76% молодих людей, які виїхали через війну за кордон. Зокрема, 64% планують повернутися до свого населеного пункту, в якому раніше проживали, і тільки 2% - вже до іншого, решта не визначились.

Про це йдеться в дослідженні "Вплив війни на молодь в Україні", підготовленому ГО "Аналітичний центр Cedos" і дослідницькою агенцією Info Sapiens.

Більше ніж половина (57%) молоді за кордоном серед найважливіших цілей в житті зазначили бути корисними Україні.

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За даними дослідження, є зростання частки тих, хто не хоче виїжджати з України - з 49% у 2021 році до 66% у 2022 році. При цьому зазначається, що це може пояснюватись як посиленням патріотичних настроїв і соціальної згуртованості, так і виїздом частини молоді за кордон (тоді як ті, хто не хотів виїжджати, частіше залишались в Україні або повертались з-за кордону).

Представник ГО "Аналітичний центр Cedos" Іван Вербицький зазначив, що молодь хоче повернутися в Україну, але можуть бути деякі застереження.

"Йдеться про бажання, а не про реальне повернення. А від бажання до реального повернення потрібно багато різних кроків", - зазначив він.

Як проводилося дослідження

Дослідження підготовлено ГО "Аналітичний центр Cedos" і дослідницькою агенцією Info Sapiens за ініціативи, а також технічної та організаційної підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства молоді та спорту України, за фінансової підтримки МЗС Данії.

У рамках дослідження було проведено глибинні інтерв'ю та фокус-групи серед молоді віком від 14 до 35 років на території підконтрольній Україні та молоді, яка виїхала за кордон методом розсилки смс-повідомлень на номери українців, які перебувають за кордоном. Польовий етап дослідження провела соціологічна компанія Info Sapiens у жовтні 2022 - січні 2023 року. Вибірка молоді на території, підконтрольній Україні, склала 2 тис. 64 респондентів.

Інші дослідження щодо українців

Як повідомляв УНІАН, за даними Агентства ЄС із основних прав, кожен третій біженець з України, котрий проживає на території Європейського союзу, хоче повернутися додому. Така ж кількість українців почувають себе частиною спільноти у новій країні.

За даними Агентства ООН у справах біженців, європейські країни прийняли у себе понад вісім мільйонів людей з України. Правом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися близько 4,8 млн українців. Також, за даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона людей.

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