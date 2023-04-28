Якщо Росія не допускатиме місію, то її можна буде виключити з Радбезу.

Уповноважений Верховної Ради з прав люди Дмитро Лубінець заявив, що ООН могла б створити місію для повернення депортованих РФ українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

"Ми хотіли й хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це, наприклад, якась місія, яка їде (до Росії - УНІАН) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час підіймати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум - взагалі з лав цієї організації", - наголосив він.

Омбудсмен також прокоментував визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ. За його словами, ПАРЄ - це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.

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Депортація українських дітей

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ 27 квітня прийняла резолюцію у якій вказується, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.

У Європарламенті заявили, що кількість незаконно депортованих українських дітей на територію Російської Федерації може сягати від 16 до 300 тисяч.

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