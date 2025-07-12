Він додав, що хоча люди старших поколінь і звикли говорити російською, вони повинні вчити своїх дітей говорити українською.

Україна матиме проблеми з Росією, до тих пір поки всі українці не почнуть розмовляти виключно українською мовою.

Таку думку в інтерв’ю Наталії Мосейчук висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Ворог завжди буде говорити: "А чим вони від нас відрізняються? Російською мовою говорять, Пушкіна читають до російської церкви ходять. Вони такі самі, один народ, тільки у них мізки промиті". Це дуже легко говорити і ворог так і каже", - висловив думку мер.

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Він додав, що хоча люди старших поколінь і звикли говорити російською, вони повинні вчити своїх дітей говорити українською.

Марцинків зазначив, що говорити українською - це своєрідний протест і згадав, як чехи припинили говорити німецькою і перейшли на чеську.

Мовні скандали в Україні

В нашій державі час від часу спалахують мовні скандали, які завжди супроводжуються великим суспільним резонансом. Так, минулого року виник скандал в Одесі, коли дівчину вигнали з заходу за претензію до російськомовного спікера.

А перед цим викладачка Дніпровського державного медичного університету під час заняття вимагала, щоб студентка відповідала російською мовою, а відповідь українською відмовилася зарахувати.

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