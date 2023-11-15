Лубінець розповів про деталі перевірки закладу.

Викладачка Дніпровського державного медичного університету, яка нещодавно потрапила у мовний скандал, перебуває у реанімації.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що його представник у Дніпропетровській області відвідав заклад після того, як у мережі повідомили про те, що викладачка нібито вимагала від студентки відповідати російською.

Той дійшов висновків, що з боку викладачки "можливо було порушення", тому комісія може ухвалити рішення про застосування дисциплінарного стягнення. Водночас було зафіксовано прояви мови ворожнечі та цькування до викладачки зі сторони інших учасників конфлікту.

Відео дня

"Ситуація набула такого масового розголосу, що жінку забрала швидка під час занять й вона зараз у реанімації. Звичайно, що якщо є порушення - винний має понести покарання. Але має бути соціальна справедливість! Адже порушення однієї людини - це не привід для узагальнення та подальшого цькування!" - написав омбудсмен.

Мовний скандал у Дніпрі: що відомо

Днями у мережі повідомили, що викладачка ДДМУ під час заняття вимагала, щоб студентка відповідала російською мовою, а відповідь українською відмовилася зарахувати.

Інший користувач мережі, який назвався студентом цього ж університету, спростовує звинувачення. За його словами, викладачка попросила студентку перейти на російську у розмові з хворим, який був присутнім на їхньому практичному занятті. 73-річний чоловік не розумів українську.

Вас також можуть зацікавити новини: