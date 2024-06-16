Мовний омбудсмен Кремінь вже прокоментував подію, пообіцявши жорстку реакцію.

В Одесі під час публічного заходу з приміщення вивели дівчину, яка наполягала, щоб російськомовний спікер розмовляв українською. Мовний омбудсмен вже заявив, що реакція буде жорсткою.

Відповідна інформація та відео з’явилися сьогодні у соцмережах. Зокрема, на оприлюдненому відео зафіксовано, як спікер під час виступу звертається до аудиторії російською мовою. В цей час якась дівчина звертається до нього та просить перейти на українську, але той відповів, що російською зручніше та просить обійтись "без этого".

"А перекладач буде? Я не розумію москальську", - сказала дівчина.

Частина слухачів підтримала спікера оплесками, незадоволеним запропонували найняти перекладача, а дівчину вивели з заходу, щоб вона його "не зривала".

Згодом користувачі соцмереж розповіли, що учасниці конфлікту – дві одеситки Наталя Федонюк та Юлія Карабаджак, які прийшли на захід Key Event (вечір нетворкінгу).

"На відео івент в Одесі, де дівчата попросили спікера вести виступ державною мовою… Закінчилось це тим, що дівчат вивели з зали", - написала Віолета Дідук.

На подію відреагував депутат Верховної Ради, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. "Одеський мовний скандал - це класична історія про граблі, на які наступили організатори. Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори "бізнес-заходу", маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників", - заявив він.

За його словами, цькувати за мову та виганяти з публічної події - це також предмет уваги правоохоронних органів.

"Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання стосовно громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти й належним чином відреагувати. В цій ситуації, яка виникла під час війни, яка точиться і за право на українську, особливо", - наголосив Кремінь.

Також місцевий активіст Дем’ян Ганул заявив, що знайшов організатора заходу та оприлюднив відео, на якому той просить вибачання.

Мовні скандали в Україні

Торік з’явилася інформація у соцмережах, що викладачка Дніпровського державного медичного університету під час заняття вимагала, щоб студентка відповідала російською мовою, а відповідь українською відмовилася зарахувати. Один з користувачів мережі, який назвався студентом цього ж університету, спростовує звинувачення. За його словами, викладачка попросила студентку перейти на російську у розмові з хворим, який був присутнім на їхньому практичному занятті - 73-річний чоловік не розумів українську. Згодом стало відомо, що викладачка після мовного скандалу попала у реанімацію.

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