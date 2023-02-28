Така ж сама кількість українців уже знайшли роботу в Євросоюзі.

Кожен третій біженець з України, котрий проживає на території Європейського союзу, хоче повернутися додому. Як заявляє Агентство ЄС з основних прав, така ж кількість українців почувають себе частиною спільноти у новій країні.

Загалом у період з серпня по вересень 2022-го року було опитано 14 695 українських біженців. Це опитування проводилося в онлайн-форматі у десяти країнах Європейського союзу: Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії.

"Оскільки війна затягується, нам потрібно запровадити ефективні довгострокові заходи, які дозволять приймаючим суспільствам і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", — сказав директор Агентства Майкл О'Флаерті.

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Майже половина біженців заявили, що відчувають депресію. Також 61% сказали, що відчували оптимізм щодо майбутнього з моменту прибуття в приймаючу країну.

Кожен третій український біженець має оплачувану роботу, однак майже 80% стикаються з фінансовими труднощами.

Основною перешкодою для отримання роботи є мова. 25% заявили, що вони не розмовляють мовою країни, в якій зараз живуть, ще 41% спілкуються, проте в тому числі і на низькому рівні.

Агентство відзначає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу кризу біженців на континенті з часів Другої світової війни.

За даними Агентства ООН у справах біженців, європейські країни прийняли у себе понад вісім мільйонів українських біженців. Однак правом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися близько 4,8 млн українців.

Актуальні новини щодо українських біженців в Європі

Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна планує повертати українських біженців.

Німці дорікнули іншій частині Європи, що вона прийняла мало українських біженців.

Українські біженці у Німеччині врятували ринок праці. Наплив українців дозволяє боротися з нестачею кадрів.

У Польщі ухвалили закон про біженців, який поставив у складне становище чиновників на місцях.

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