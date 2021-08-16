Україна готова окрім своїх громадян евакуювати додатково іноземців. Однак поки літак не має можливості покинути Афганістан.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в Кабулі перебуває ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам у понеділок, 16 серпня.

"Зараз у нас на порядку денному питання завершення евакуації наших громадян, які хочуть повернутися. Друге, ми будемо готові брати на вільні місця громадян іноземних держав, зокрема, громадян Афганістану, як ми це вже зробили під час цього нічного рейсу", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що наразі найбільша проблема полягає в тому, що в Кабулі вже є український літак, але він не може вилетіти.

"У нас є борт, який там перебуває, який не може вилетіти. Він теоретично у якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак, це поки що питання без відповіді і відповідь на це питання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - наголосив Кулеба.

Міністр сказав, що українці, які хочуть залишити Афганістан, ще не перебувають на борту цього літака.

"Загалом станом на зараз у нас десь 50 людей заявили про своє бажання бути евакуйованими", - сказав Кулеба.

Він назвав абсолютною маніпуляцією повідомлення деяких медіа, що МЗС нібито не пропонує евакуацію.

"Ми від самого початку, ще минулого тижня, публічно по всім каналам прокомунікували. Ми не знаємо, де перебувають конкретно громадяни в Афганістані, тому що вони конкретно про себе не заявляли. Заявіть про себе, зверніться у посольство України в Таджикистані, до посольства України в Пакистані, заявіть, де ви, і ми будемо знати про вас і займатимемося вашою евакуацією", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що немає такого випадку, щоб Україна відмовилась від евакуації.

Глава МЗС наголосив, що зараз ситуація в аеропорту Кабула критична.

"Поки що літак вилетіти не може", - сказав Кулеба.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і почали наступ на Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що в Афганістані залишаються ще до 50 українців. Згодом заступник голови МЗС повідомив про 74 громадян України та членів їхніх родин, які потребують евакуації.

Автор: Віталій Саєнко