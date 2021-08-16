МЗС тримає ситуацію на особливому контролі / фото - REUTERS

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Афганістані залишається ще до 50 українців.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлений зв'язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів", - повідомив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що МЗС тримає ситуацію на особливому контролі.

Ситуація в Афганістані - довідка УНІАН

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ показали відео падіння людей з літака в Афганістані. Вони чіплялися за шасі та прив'язували себе до літака, намагаючись покинути країну.

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Автор: Віталій Саєнко