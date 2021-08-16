Майже з усіма українцями встановлено зв'язок і уточнюється, хто з них бажає бути евакуйованим.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Афганістані залишається ще до 50 українців.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлений зв'язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів", - повідомив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що МЗС тримає ситуацію на особливому контролі.

Ситуація в Афганістані - довідка УНІАН

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ показали відео падіння людей з літака в Афганістані. Вони чіплялися за шасі та прив'язували себе до літака, намагаючись покинути країну.

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Автор: Віталій Саєнко