Українських громадян в Афганістані закликали звертатися на гарячу лінію міністерства.

В Афганістані 74 громадянина України та члени їхніх родин потребують евакуації.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови МЗС Євгеній Єнін.

"Станом на зараз посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їхніх родин, які виявили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної і безпекової ситуації в Афганістані. Ми радимо громадянам, які перебувають у небезпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або в наші посольства в Таджикистані і Узбекистані, які на сьогодні спільно з нашими західними партнерами опрацьовують маршрути евакуації наших громадян", - сказав Єнін.

Заступник глави МЗС зазначив, що Україна готова допомагати й ключовим міжнародним партнерам в евакуації їхніх громадян.

"Безумовно, пріоритет надається громадянам України, але якщо відбувається евакуаційний рейс, як сьогодні вночі, і є можливість взяти на борт громадян інших держав, то ми це робимо, бо ми всі є насамперед люди", - заявив він.

Захоплення влади в Афганістані талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану і почали наступ на Кабул. Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що в Афганістані залишаються ще до 50 українців.

Автор: Леся Лещенко