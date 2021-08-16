Наразі 9 громадян Афганістану звернулися щодо надання притулку.

Частина афганців, яких евакуювали спецрейсом з захопленого "Талібаном" Афганістану, просять надати їм притулок в Україні.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він нагадав, що Україна евакуювала з Кабула 79 осіб, серед яких були громадяни України, Білорусі, Таджикистану, Хорватії, Нідерландів і Афганістану (афганські громадяни становили основну частину прибулих).

"Якщо говорити про громадян України - то це була евакуація наших громадян, а щодо іноземців - це ті, хто звернувся за допомогою до України щодо їх вивезення з території Афганістану", - сказав Демченко.

Читайте такожЧіплялися за шасі: ЗМІ показали відео падіння людей з літака в Афганістані"В межах компетенції Державної прикордонної служби наші співробітники в аеропорту забезпечили заходи прикордонного контролю відносно всіх прибулих. Ті, хто мав належні паспортні документи, - вони одразу були пропущені на територію України, частина іноземців - варто говорити про громадян Афганістану - відлетіли у різні країни світу, придбавши квитки, вже перебуваючи в аеропорту "Бориспіль". Під час заходів прикордонного контролю 9 громадян Афганістану звернулися із заявою про надання їм статусу біженця. Щодо інших громадян Афганістану, яким не було куди відлітати, або які потребували допомоги від України, - вони передані представникам Міграційної служби, які в подальшому будуть ними займатися, і в тому числі щодо їх розміщення", - сказав речник.

За даними МЗС України, в захопленій ісламістами країні залишається ще до 50 українців.

Афганістан у владі "Талібану"

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Автори: Віталій Саєнко, Станислав Кожемякин