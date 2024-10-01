Кошти від продажу марок будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

Державна "Укрпошта" до Дня захисників та захисниць України вводить в обіг благодійну поштову марку "Під покровом Богородиці".

Про це повідомляє прес-служба поштового оператора. Генеральний директор Ігор Смілянський сказав, що кожного року повномасштабної війни в "Укрпошті" думають, якою має бути марка, яка відзначить День захисників та захисниць України:

"Сьогодні думки всіх українців часто там - на Покровському напрямку. Тож саме там, як і по всій країні, сьогодні відбудеться урочисте погашення. А сама марка називатиметься "Під покровом Богородиці".

Зазначається, що на марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить нашу землю.

Тираж поштової марки "Під покровом Богородиці" становить 420 000 екземплярів. Художник - Олександр Охапкін. Кошти від продажу випуску будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Марка відсьогодні доступна в інтернет-магазині "Укрпошти", а також у відділеннях та філателістичних крамницях.

"Укрпошта" - останні новини

У серпні "Укрпошта" випустила нову поштову марку "Все буде UA!", присвячену Дню Незалежності України. Тираж випуску становив 800 тисяч поштових марок.

Раніше "Укрпошта" впровадила послугу кур’єрської доставки для 20 міст та сіл Київської області. Жителі цих населених пунктів можуть скористатися доставкою від "Укрпошти".

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