За словами Смілянського, якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг".

"Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, їх доставляють й сьогодні. Про це розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доставляємо", - сказав гендиректор інтерв'ю Українському Радіо.

Він стверджує, що вже передано в доставку більше 20 тисяч повісток, вони доставляються й сьогодні.

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"Прохання до людей поставитись із розумінням. І ще раз: якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку", - пояснив Смілянський.

Він висловив сподівання, що завдяки Збройним Силам України "рано чи пізно ми це зможемо зробити". Генеральний директор "Укрпошти" додав:

"Тому так, розсилаємо. Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо".

Мобілізація в Україні - розсилання повісток поштою

Кабінет міністрів України ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку стосовно доставки повісток. Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або будуть повідомляти йому по телефону.

Важливо, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", і лист буде повернено до відправника.

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