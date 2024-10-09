Угода може почати працювати вже 2025 року.

В Україні з'явиться можливість доставляти товари з американського онлайн-маркету Amazon та інших найбільших маркетплейсів. Для цього "Укрпошта" проводить активні перемовини про угоду з поштовою службою США USPS. Про це розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", – зазначив Смілянський.

За його словами, угода може почати працювати вже 2025 року:

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"По дрібних пакетах ми вже досягли домовленості з USPS. Стосовно ж посилок, я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

"Укрпошта" - останні новини

5 жовтня повідомлялося, що Міноборони України за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які були відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Раніше, до Дня захисників та захисниць України, "Укрпошта" ввела в обіг благодійну поштову марку "Під покровом Богородиці". Кошти від продажу марок будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

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