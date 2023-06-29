З першого липня відділення працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Акціонерне товариство "Укрпошта" впроваджує нові графіки роботи у відділеннях поштового зв’язку.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", з початком повномасштабного вторгнення компанія була змушена зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку. Але зараз компанія пропонує нові графіки роботи.

"З 1 липня у більшості відділень поштового зв’язку зміняться графіки роботи. Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що відділення в торгових центрах та на ринках будуть відкриті за графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку. Також сільські відділення, які раніше працювали два-три дні на тиждень, відтепер будуть відкриті для клієнтів протягом п’яти днів.

Оновлений графік роботи відділень можна побачити на сайті, додатку "Укрпошти", в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

"Укрпошта": останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 червня "Укрпошта" випустила благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей. 40 гривень з кожного маркового аркуша пішли на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

16 червня стало відомо, що "Укрпошта" перемогла в премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

Крім того, 23 червня компанія відкрила передзамовлення нової марки та лімітований мерч присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.

Вас також можуть зацікавити новини: